Для субсидирования жителей горных районов республики, власти Дагестана выделили 90 миллионов рублей

В 2023 году власти Дагестана выделят 90 миллионов рублей для жителей горных территорий, которые решат открыть своё дело. Получить поддержку смогут не только предприниматели, но и местные жители, у которых есть подсобное хозяйство.

Как отметил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, субсидии могут быть предоставлены на покупку малогабаритной сельхозтехники, но не более двухсот тысяч рублей, или субсидии на закладку сада — до полумиллиона рублей. На субсидии могут претендовать и предприниматели, но не более трёх миллионов рублей. Цель данных мероприятий в том, чтобы вовлечь в экономику потенциал горных районов и оказать поддержку инвестпроектам.