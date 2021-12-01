Для строительства Центра «Альтаир» Сергей Меликов передал резиденцию Главы Дагестан

В Республике Дагестан появится общеобразовательное учреждение по модели образовательного центра «Сириус». Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи » Альтаир» планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Под строительство объекта Глава Республики Дагестан Сергей Меликов передал резиденцию руководителя региона площадью четырнадцать гектаров, расположенную в Тарки-Тау. На данный момент Правительство РД формирует проект учебного корпуса и общежитий на двести сорок мест. Строительство Центра осуществляется в рамках реализации поручения Владимира Путина о размещении образовательных учреждений по модели «Сириуса» во всех регионах России.

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