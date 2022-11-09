Для семей мобилизованных граждан и добровольцев в Дагестане заработал электронный сервис подачи заявок через единый портал госуслуг (ЕПГУ) по получению дополнительных мер социальных поддержек

В Дагестане вступил в силу Указ Главы Республики Дагестан о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, одновременно начался приём заявлений на получение соответствующих льгот – в МФЦ и социальной защиты региона, а также на ЕПГУ.

Указом установлены следующие меры социальной поддержки, предоставляемые военнослужащим и членам их семей на период их частичной мобилизации:

направление в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан, добровольцев, призванных в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, в соответствующие организации социального обслуживания;

оказание в первоочередном порядке членам семей, призванным в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому;

оказание содействия членам семей в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке;

предоставление единовременной выплаты семьям мобилизованных граждан и добровольцев;

приём заявок для зачисления на обучение по программам высшего образования в ГАОУ ВО «ДГУНХ» по специальной квоте (приём на обучение осуществляется на основании результатов вступительных испытаний);

приём заявок по освобождению от платы, взимаемых с родителей ( законных представителей) за обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей мобилизованных граждан, добровольцев;

приём заявок по освобождению от платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан, добровольцев;

приём заявок по освобождению от платы за обучение студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования очной, очно-заочной заочной форм обучения по договорам об образовании, являющихся детьми мобилизованных граждан, добровольцев.

Для подачи заявления необходимо иметь подтверждённую учетную запись на ЕПГУ. Заявка рассматривается ведомствами в течении 10 дней, результат рассмотрения заявки поступает в личный кабинет на ЕПГУ — рассказал руководитель минцифры Дагестана Юрий Гамзатов.