Для посещения некоторых объектов в Дагестане могут ввести QR-коды

По инициативе Главного санитарного врача по РД Николая Павлова решается вопрос постепенного введения QR-кодов для посещения некоторых культурных, спортивных и коммерческих объектов на территории Дагестана.
Предстоящие ограничения могут коснуться:
театров, кинотеатров, концертных залов;
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и некоторых иных культурных мероприятий;
организаций, оказывающих гостиничные услуги, санаторно-курортных учреждений;
торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), помещений объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров;
заведений общественного питания;
спортивных и физкультурно-оздоровительных центров, плавательных бассейнов, фитнес-залов, аквапарков, салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, бань и саун.
Предполагается, что лица старше 18 лет смогут посетить указанные объекты только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие одного из следующих документов:
— сертификата о вакцинации (действует в течение одного года);
— справки об отрицательном ПЦР-тесте (действует 72 часа),
— справки, подтверждающей перенесение в течение последних шести месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией (действует в течение шести месяцев).
Добавим, что QR-код должен вести на портал «Госуслуги», где указаны фамилия и инициалы, дата рождения, серия и последние три цифры номера паспорта предъявителя. Его можно будет предъявить в любом виде, по которому его идентифицируют при наведении камеры смартфона или другого устройства.
Ограничения в части использования QR-кодов не предполагается вводить по оптово-розничным рынкам и объектам розничной торговли малой квадратуры.
Планируется, что новые правила будут вводиться поэтапно — с 28 и 30 октября.
Источник: РИА «Дагестан»