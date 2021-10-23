Для посещения некоторых объектов в Дагестане могут ввести QR-коды

По инициативе Главного санитарного врача по РД Николая Павлова решается вопрос постепенного введения QR-кодов для посещения некоторых культурных, спортивных и коммерческих объектов на территории Дагестана.

Предстоящие ограничения могут коснуться:

театров, кинотеатров, концертных залов;

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и некоторых иных культурных мероприятий;

организаций, оказывающих гостиничные услуги, санаторно-курортных учреждений;

торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), помещений объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров;

заведений общественного питания;

спортивных и физкультурно-оздоровительных центров, плавательных бассейнов, фитнес-залов, аквапарков, салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, бань и саун.

Предполагается, что лица старше 18 лет смогут посетить указанные объекты только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие одного из следующих документов:

— сертификата о вакцинации (действует в течение одного года);

— справки об отрицательном ПЦР-тесте (действует 72 часа),

— справки, подтверждающей перенесение в течение последних шести месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией (действует в течение шести месяцев).

Добавим, что QR-код должен вести на портал «Госуслуги», где указаны фамилия и инициалы, дата рождения, серия и последние три цифры номера паспорта предъявителя. Его можно будет предъявить в любом виде, по которому его идентифицируют при наведении камеры смартфона или другого устройства.

Ограничения в части использования QR-кодов не предполагается вводить по оптово-розничным рынкам и объектам розничной торговли малой квадратуры.

Планируется, что новые правила будут вводиться поэтапно — с 28 и 30 октября.

Источник: РИА «Дагестан»