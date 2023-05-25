Война еще исчезнуть не готова.

Те годы — миллионы личных драм.

А потому, давайте вспомним снова

Всех тех, кто подарил Победу нам.

Любовь к Родине − самое светлое и сильное чувство. Наш народ испокон веков проявлял чудеса мужества и героизма, защищая Родину. В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды отстояли независимость нашей Родины, спасли мир от нацизма, обеспечили потомкам счастливое и светлое будущее на долгие годы. Вряд ли они могли думать о том, что через 77 лет их внукам и правнукам придется взять в руки оружие и продолжить их дело – борьбу с нацизмом.

Продолжает дело своего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны Алимбета Манкаева — правнук Алимбет Манкаев. История повторяется снова. Люди с одним именем, только в прошлом и настоящем, прадед боролся, а правнук борется с нацизмом, защищая нашу страну. Хотя сегодня Алимбет Манкаев говорит, что им – участникам специальной военной операции далеко до ветеранов Великой Отечественной войны, все же они для нас герои, которые встали на защиту интересов своего Отечества, на защиту народа Донбасса.

Для нас они все – герои, герои разных поколений.

Алимбет Манкаев родился и вырос в селе Коги Шелковского района Чеченской республики. Когда ему было 9 лет, его родители переехали в село Нариман Ногайского района республики Дагестан. В Нариманской школе любимые учителя прививали любовь к Родине, на примере героев Отечественной войны воспитали патриотов страны и родного края. Юноша срочную службу проходил в Североморсе на тяжелом атомном крейсере «Петр Великий». Очень многие выпускники военных академий, военнослужащие мечтают попасть сюда на службу. Однако служить на крейсер «Петр Великий» попадают лучшие из лучших. И то, что Алимбет Манкаев служил на флагмане Северного флота нам о многом говорит. После армии он работал в городе Новый Уренгой, затем началась служба по контракту. В эти годы заочно окончил Георгиевский колледж по ремонту и обслуживанию автомобилей. По контракту наш земляк служил в Мурманской области в должности заместителя командира огнеметной роты.

Алимбет Манкаев участвовал в Параде, посвященной 72 й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции в Донбассе в составе 61 –й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты в начале марта был направлен в зону СВО.

Родители Алимбета Ирмагомед и Айбике Манкаевы узнав о том, что сын будет защищать братский народ Донбасса, с болью и гордостью приняли эту новость. Они сказали сыну, что его работа важная и почетная – защищать Родину, нашу великую Россию.

Алимбет Манкаев за проявленные мужество и отвагу при выполнении задач специальной военной операции награжден медалью Суворова.

У Алимбета Ирмагомедовича растут два сына. Для них отец пример и гордость. Они говорят, что, когда вырастут станут военными как папа и будут Родину защищать.

Источник: Голос степи