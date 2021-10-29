Политика

Для мониторинга ситуации в выходные дни во всех муниципалитетах Дагестана будут созданы оперштабы

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В преддверии нерабочей недели Абдулпатах Амирханов в режиме ВКС провёл заседание Штаба при администрации Главы и Правительства РД по оперативному реагированию на возможные ЧС на период с 30 октября по 7 ноября. Врио Председателя Правительства РД отметил, что Глава Республики Дагестан дал ряд поручений об организации в период предстоящих выходных дежурств работников в органах власти всех уровней. В соответствии с этим было принято решение создать во всех министерствах, ведомствах и муниципалитетах республики оперативные штабы. Мониторинг ситуации будет осуществляться во всех сферах.

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