Для многих стала родным и близким человеком

Патронажные медсестры при посещении матери и ребенка выполняют свои должностные обязанности профессионально и правильно. Одним словом, заботятся о появившемся на свет маленьком человеке. Я хотела рассказать о медсестре, которая для многих мам стала родным и близким человеком. Абдулхаликова Калимат Рамазановна родилась в селе Буркихан Агульского района. Кроме Калимат в семье Яхьяевых росли еще трое детей.

Калимат Рамазановна окончила 8 классов в родном селе, а затем уехала учиться в Дербентское медицинское училище в 1971 году. Окончив фельдшерское отделение 1974 году, приехала в родное село, после чего устроилась на работу в районной больнице дежурной медсестрой. В своем родном селе Буркихан стала работать 1995 года патронажной медсестрой. Сегодня она мама пятерых детей, своим опытом материнства делится с молодыми мамочками.

Посещения на дому в роли патронажной медсестры для Калимат Абдулхаликовой из села Буркихан — это одно из обычных встреч с женщинами и семьями с детьми в возрасте до пяти лет. Она начинает с того, что тратит полчаса на расспросы, чтобы лучше понять, получает ли ребёнок правильное питание и заботу. Затем она осматривает ребенка и рассказывает об этапах развития, оценивает, правильно ли происходит кормление крохи, нормальная ли обстановка в семье.

— Здравствуйте, Калимат Рамазановна, все молодые мамы задаются вопросом, что такое сестринский патронаж новорожденного и почему медсестра или врач должны приходить домой, ведь родители могут звонить по телефону в поликлинику и сообщать о состоянии здоровья ребенка?

— Здравствуйте. В первые три дня после выписки приходит педиатр и медсестра. После того, как медицинские работники получают сведения о ребенке, они обязаны его навестить.

Патронаж новорожденных проводится в течение первого месяца жизни малыша. Это прописано в законодательстве РФ. Поскольку новорожденный нуждается в постоянной заботе и защите.

— Калимат Рамазановна, при патронаже на что вы обращаете внимание?

— Чаще всего молодые родители без опыта воспитания маленьких детей могут не обратить внимание, например, на повышение температуры тела или появившиеся осложнения после родов, проверяется мышечный тонус, прощупывается родничок, оценивается цвет и состояние кожи. Также ведется визуальный осмотр тела ребенка и выявляется симметрия по расположению всех органов, работа конечностей, развитие половых органов, правильная форма головы и другое.

Только стараниями мамы, которая соблюдает ЗОЖ, малыш вырастет здоровым и крепким. Хороший уход и грудное вскармливание помогут ему быстро адаптироваться к условиям жизни, сформировать иммунитет, а приобретенный потенциал поможет развить все жизненные функции и интеллект.

Патронаж новорожденного — это важный этап, его проходит каждая семья. Посещения педиатра и медсестры помогают справиться со многими проблемами. Медицинские работники обучат всему необходимому по уходу и развитию ребенка и научат правильно заботиться о крохе с первых дней жизни.

Человек, работающий в медицине, независимо от профессии и статуса, оказывает посильную помощь населению. Этому обязывает клятва Гиппократа, но, главное, к этому ведет душевное призвание помогать людям и особый склад характера, главная черта в котором добро и человечность.

Жавгарат Хамазаева