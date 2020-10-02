Для многих стала первым учителем

Педагоги Гададовы – известная в Агуле династия учителей. Супруги Гададовы, Гадад и Зелеха, преподавали в школе села Хутхул математику, химию и биологию. Внутрисемейная атмосфера располагала к знаниям и развитию. Гадад Гададов прививал детям любовь к математике, считая ее основой логики и анализа. Отсюда и интерес к шахматам и шашкам, победа в которых достигается интеллектуальным упорством и логикой.

Их дети определили педагогику своей профессиональной деятельностью: Зарема и Закир окончили математический факультет ДГПУ, а Заира — факультет педагогики начальных классов.

Заира Гададовна обучает самых маленьких учеников уже более тридцати лет. Она отмечает, что значительное влияние на нее оказали не только родители, но и школа. Училась она в селе Хутхул и всегда с теплотой вспоминает своих учителей. Педагоги тонко относились к своему предмету, донося до каждого ученика главные аспекты изучаемого предмета. Особенно запомнились уроки математики преподавателя Шабанова Увейса Абумуслимовича.

Математика всегда была особой наукой для Гададовых. Дедушка Заиры Гададовны, Гададов Ибрагим, не получил полноценного школьного образования, он окончил всего три класса, однако имел легкость восприятия языков, а также склонность к математике, что важно, умел читать Коран.

Окончив школу, Заира Гададовна поступила в педучилище в городе Дербенте, а в 1994 — в педагогический институт на специальность учителя начальных классов.

Первые десять лет проработала в селе Хутхул. Работать в родной школе в строю со своими педагогами — это вдвойне ответственно. Постоянная работа над собой и активное развитие были необходимостью, это позволяло развивать свой профессионализм.

С 1999 года был опыт работы в городе Дербенте, в школе-интернате №6. Проработав здесь пять лет, Заира Гададовна Манафова уезжает в столицу нашей страны. С 2004 года по 2018 год она обучала учащихся начальных классов в школе №1344.

За 14 лет школа стала химбиологической, затем была переформатирована в лицей. Однако задача учителя остается постоянной и независимой от изменений, она заключается в ежедневном обучении деток основам чтения, счета и письма.

Особенно дружным оказался рабочий коллектив учителей начальных классов. Несмотря на нынешнее расстояние, с 2018 года работает в школе-лицее № 9 города Махачкалы, они продолжают педагогический диалог и обмен профессиональным опытом.

Заира Гададовна – передовой педагог, работа которого отличается динамичностью, соответствием современным образовательным стандартам. Она — автор программы по работе с одаренными детьми. Данная работа в конкурсе заняла третье место по городу Москве и стала лучшей в округе.

За ее плечами сотни детей, для которых Заира Гададовна Манафова стала первым учителем. Работа с первоклашками имеет не просто подготовительный, обучающий аспект, но и воспитательный, социализирующий. Привить детям интерес к учебе, уважение к своим навыкам и способностям – это задача, реализация которой проходит сквозь года.

Алена Магомедова