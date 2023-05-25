Для меня армия место, где закаляется характер

По всей стране активно проходит весенняя призывная компания. По закону России, дважды в год проходят призывы в ВС РФ: весной и осенью. В данный момент весенний призыв в самом разгаре. Данные мероприятия продлятся до 15 июля 2023 года.

Молодым людям, достигшим 18-летнего возраста, выдаются повестки на прохождение медицинского обследования. По предварительным данным, под критерии весеннего призыва всего подпадают около семисот тысяч, однако призваны будут около ста пятидесяти тысяч человек. Эти показатели превышают прошлогодние. В прошлом году призвали почти 135 тысяч человек.

О необходимости данных мероприятий высказался демобилизовавшийся из армии в 2017 году Магомедов Иса Курбанович. «Получив повестку, каждый человек реагирует по-разному. Одни радуются, а другие неожиданно для себя начинают волноваться и переживать. И по этой причине начинают искать причины уклониться от службы. Поэтому я хочу сказать, что нет причин для волнения, тем более для уклонения. Наоборот, армия- это место, где закаляются характер, боевой дух и сила воли. Нужно понимать и помнить, что за нашими спинами целая страна и родные, которые нуждаются в нашей помощи и защите», — сказал Иса Курбанович.

Луиза Гусукаева