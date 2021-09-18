Для маломобильных граждан выделен автотранспорт

В целях осуществления Плана мероприятий по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации в ГБУ РД «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в МО «г. Махачкала» на избирательном участке №1137 с 17.09.2021г. по 19.09.2021г. проходят Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

Вместе с тем, в Центре созданы необходимые условия для обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами при проведении выборов. По устным обращениям и письменным заявлениям инвалидов предусмотрено также голосование вне помещения для голосования, т.е. на дому.

Для обеспечения доставки инвалидов на избирательный участок 1137 и организации голосования на дому предоставлен автотранспорт и закреплен водитель.