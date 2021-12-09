Вакцинация, Здравоохранение

Для лечения штамма «омикрон» задействован обсерватор

Оставить комментарий

После объявления о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон» Дагестан как и вся страна готовится встретить «врага». И первая задача в борьбе с распространением агрессивного штамма — ограничение распространения.

Ввиду этого региональным управлением Роспотребнадзора принято решение изолировать граждан с подозрением на заражение коронавирусом, прибывших из других стран.

Минздрав РД определил зону изоляции нового штамма — ею станет Каспийская ЦРБ, где уже выделено три бокс-палаты.

Карантин для прибывших из зарубежных стран будет длиться 14 дней.

Также читают:

Танка Ибрагимов: "Мы делаем всё возможное, чтобы п...
Сагъвелдин кьимат
Врачи 11 больниц России предложили противникам вак...
В Махачкале прошел круглый стол «Вакцинация от COV...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *