Для лечения штамма «омикрон» задействован обсерватор

После объявления о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон» Дагестан как и вся страна готовится встретить «врага». И первая задача в борьбе с распространением агрессивного штамма — ограничение распространения.

Ввиду этого региональным управлением Роспотребнадзора принято решение изолировать граждан с подозрением на заражение коронавирусом, прибывших из других стран.

Минздрав РД определил зону изоляции нового штамма — ею станет Каспийская ЦРБ, где уже выделено три бокс-палаты.

Карантин для прибывших из зарубежных стран будет длиться 14 дней.