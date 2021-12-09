Для лечения штамма «омикрон» задействован обсерватор

После объявления о выявлении нового штамма коронавируса «омикрон» Дагестан как и вся страна готовится встретить «врага». И первая задача в борьбе с распространением агрессивного штамма — ограничение распространения.
Ввиду этого региональным управлением Роспотребнадзора принято решение изолировать граждан с подозрением на заражение коронавирусом, прибывших из других стран.
Минздрав РД определил зону изоляции нового штамма — ею станет Каспийская ЦРБ, где уже выделено три бокс-палаты.
Карантин для прибывших из зарубежных стран будет длиться 14 дней.