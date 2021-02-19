Для Каспийской флотилии в Дагестане создан современный пункт базирования

Каспийская флотилия отметила свою двухсот девяносто восьмую годовщину в новом пункте дислокации, которым стал город Каспийск. Решение о перебазировании флотилии из Астрахани в Дагестан было принято в 2017 году. Процесс последовательного перевода флотилии уже завершен, главной базой флотилии уже официально является город Каспийск. Здесь проведен большой объём работ по созданию комфортных условий для военной службы: есть вся необходимая инфраструктура, социальные учреждения, построены новые многоквартирные дома. Помимо этого введён в эксплуатацию новый УТК для подготовки отряда специального назначения. Комплекс помимо прочего оснащён скалодромом и подводным тиром. По словам командира группы боевых пловцов Каспийской флотилии Даниила Лучина, данный комплекс позволяет боевым пловцам оттачивать навыки стрельбы под водой. Также большое внимание было уделено модернизации объектов флотской инфраструктуры в Махачкале и строительству новых объектов в Каспийске.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники