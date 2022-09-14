Для детей погибшего военнослужащего из Буйнакска сошьют национальный костюм

В Лаборатории национального костюма Дома Дружбы будут шить национальный костюм для детей старшего лейтенанта Шамиля Магомедова, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Сегодня, 14 сентября, вдова военнослужащего и трое его дочерей приехали в Махачкалу из Буйнакска. Представители лаборатории рассказали им об истории национальной одежды, а затем девочки смогли выбрать дизайн их будущего костюма. Как рассказала начальник отдела культурно-просветительской и досуговой работы Дома Дружбы Саида Ярахмедова, им захотелось оказать поддержку семье погибшего военнослужащего, но решили не ограничиваться простыми подарками, а сделать его запоминающимся. «Национальный костюм это не просто одежда, а культурное наследие нашего народа», — отметила Ярахмедова.

Буквально через неделю девочки снова приедут в Махачкалу уже для примерки готового костюма. Инициативу поддержала и руководитель швейного цеха «Ателье №1» Фазиля Раджабова: «Мы были очень рады принять участие в такой благотворительной акции. Наше ателье займётся пошивом костюмов. Сегодня мы сняли мерки и помогли девочкам определиться с дизайном. Старшие дочери выбрали национальный аварский костюм, а трехлетняя Гуашь захотела розовое платье принцессы», — рассказала Раджабова.