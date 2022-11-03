Для дагестанских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, передали необходимое снаряжение

Его в 136-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду доставил руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов.

В пользование бойцов переданы в том числе комплекты зимних камуфляжей, генераторы, тактические ножи, медицинские жгуты и многое другое.

«Эта поддержка была организована по инициативе сотрудников органов исполнительной власти. Мы надеемся, что она поможет нашим ребятам в достижении цели, и они в скором времени вернутся домой с Победой», – отметил Гасанов.

Врио заместителя командира разведывательного батальона по личному составу бригады Захар Рамалданов поблагодарил Сергея Меликова и Алексея Гасанова за оказанную поддержку. По его словам, в тяжёлых погодных условиях прибывшая гуманитарная помощь поможет усилить подразделения и улучшить качество службы солдат.

Напомним, ранее Глава Дагестана назначил ответственным органом за закупку товаров для нужд военнослужащих региональное МЧС. Такое решение принято, чтобы оказываемая помощь была подчинена нуждам и запросам воинских частей.