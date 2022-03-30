Экономика

Для дагестанских предпринимателей работает горячая линия бизнес-омбудсмена

Оставить комментарий

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан напоминает о том, что каждый рабочий день с 9 до 18 часов специалисты отвечают на все вопросы, с которыми сталкивается бизнес сегодня.

Если у Вас возникнут вопросы при осуществлении предпринимательской деятельности, Вам необходима информационно-консультационная, юридическая и иная помощь вы всегда можете обратиться на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по телефону: 8988 – 274-82-04

Задать интересующийся вопрос или подать жалобу также можно на официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanrd.ru/rabota-s-obrash…net-priem/

Также читают:

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
Хасавюртовский завод железобетонных изделий расшир...
Дагестанское вино стало лидером "Винного гида Росс...
Продлен мораторий на возбуждение дел

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.