Для дагестанских предпринимателей работает горячая линия бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан напоминает о том, что каждый рабочий день с 9 до 18 часов специалисты отвечают на все вопросы, с которыми сталкивается бизнес сегодня.

Если у Вас возникнут вопросы при осуществлении предпринимательской деятельности, Вам необходима информационно-консультационная, юридическая и иная помощь вы всегда можете обратиться на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по телефону: 8988 – 274-82-04

Задать интересующийся вопрос или подать жалобу также можно на официальном сайте Уполномоченного https://ombudsmanrd.ru/rabota-s-obrash…net-priem/