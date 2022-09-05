Для аграриев смягчены условия получения грантов

Как сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов, Правительством РФ принимаются меры для поддержки предприятий и граждан. Особое внимание уделяется сельхозпроизводителям. Среди новых решений – смягчение условий получения грантов.

Хорошая новость для сельхозпроизводителей Дагестана, являющейся аграрным регионом. Привлечение предусмотренных Минсельхозпродом РД субсидий в сумме 25,8 млн рублей в рамках данного постановления, позволят аграриям республики успешно справиться с задачами по созданию новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений от вредителей и болезней.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»