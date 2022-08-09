Диспетчерский центр «Общение без барьеров» начал свою работу в Дагестане

С целью создания доступной и удобной формы коммуникации для граждан с нарушением функции слуха в Дагестане заработал диспетчерский центр «Общение без барьеров» ЦСР «Друг». Общая стоимость проекта равна 1590,3 тысячи рублей.

Диспетчерские услуги будут оказывать операторы-переводчики русского жестового языка с использованием приёмов голосовых сообщений, смс, электронных сообщений и видеовызовов. Открытие центра состоялось при участии министра труда и социального развития Дагестана Абдурахмана Махмудова.