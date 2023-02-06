Диспансеризация школьников стартовала в Агульском районе

Для недопущения скопления детей в Агульской ЦРБ был составлен план-график с датами приема школьников из всех школ муниципалитета.

Диспансеризация носит превентивный характер: помогает предупредить заболевание и провести профилактические мероприятия.

По словам педиатра Исаковой С.Н., внимание к здоровью подрастающего поколения является важным аспектом для детей и их родителей.

«Несомненно, каждый родитель желает своему ребенку здоровья. Поэтому предупредить заболевание намного легче, чем потом лечить его. Избавить от связанных со здоровьем неприятностей детей и их родителей поможет плановое профилактическое обследование, т.е. диспансеризация детей. Ежегодную плановую диспансеризацию пройдут все школьники с 1 по 10 класс. Каждому классу отведен отдельный день, когда можно обойти всех специалистов: кардиолога, окулиста, невропатолога, уролога, хирурга, педиатра, — и сдать анализы. Это ежегодное плановое мероприятие, которое включает в себя всестороннее обследование ребенка. Главной целью диспансеризации является выявление возможных заболеваний, патологии, а также физическое определение нервно-психического развития ребенка», — отмечает специалист.

Особую актуальность диспансеризация приобретает в условиях вирусов и болезней, и здесь главным является соблюдение санитарно-гигиенических условий, которые позволят избежать любой инфекции и сохранить свое здоровье.

Отметим, что старт диспансеризации начался с Тпигской школы, далее плановое обследование пройдут учащиеся всех остальных школ района.

На вопрос о важности данного мероприятия, Савадат Насрединовна отмечает: «Система профилактических медосмотров граждан с самого раннего возраста имеет большое значение в борьбе со многими серьезными заболеваниями. Диспансеризацией принято называть плановые профилактические медицинские осмотры, которые полагается проходить детям практически с самого рождения. Процедура включает в себя не только визиты к различным специалистам, которые должны оценить состояние здоровья маленького пациента, но и ряд обследований, результаты которых позволят дать оценку состоянию здоровья каждого ребенка. Основные задачи детской диспансеризации практически идентичны целям тех профилактических осмотров, которые с определенной регулярностью имеют право проходить и взрослые граждане. Прежде всего, это способ уже на ранней стадии выявить у малышей возможные серьезные заболевания и выяснить причины их развития, обозначить существующие в каждом конкретном случае риски.

Пройти диспансеризацию можно в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним гражданам. При этом ребенок должен быть прикреплен к выбранной поликлинике или другому медучреждению, в котором запланировано проведение данного осмотра.

В том случае, если в медицинской организации по той или иной причине отсутствует специалист, который должен осмотреть ребенка, он может быть заменен врачом аналогичной специализации, но при одном условии — он достаточно компетентен в вопросах детского здоровья. Например, вместо детского стоматолога осмотр может провести стоматолог, который прошел соответствующее обучение и разбирается в особенностях стоматологических заболеваний именно у детей. В Агульском районе диспансеризация детей проходит ежегодно в обязательном порядке. Данные мероприятия позволяют своевременно определить дальнейшие направления работы с детьми.

В зависимости от возраста ребенка диспансеризация включает в себя те осмотры и обследования, которые помогают максимально полно и эффективно оценить уровень развития несовершеннолетнего на определенном этапе. А вместе с этим — как можно раньше выявить возможные проблемы и отклонения от нормы, чтобы их скорректировать.

Выделяется несколько видов медицинских осмотров, которые должны проходить несовершеннолетние. Среди них — не только профилактические, содержание которых варьируется в зависимости от возраста ребенка, но и предварительные, которые стоит пройти перед тем, как ребенок впервые переступит порог школы или детского сада.

Важно, что пройти осмотры и обследования в рамках диспансеризации можно бесплатно по полису ОМС».

Алёна Магомедова