Дискуссионные площадки работают в Школе молодого теолога

В эти дни в Республике Дагестан проходит II Международной молодёжный форум «Школа молодого теолога», организатором которого является Дагестанский гуманитарный институт. В рамках школы проходят дискуссионные площадки.

Так, с теологами встретился Магомед Магомедов, руководитель Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризма и профилактики экстремизма ДГУ. Говорил он о фейках и ответственности за их распространение.

Противостоять распространению негативной информации важно и необходимо, тем более, когда это преследуется по закону. Спикер рассказал о мерах профилактики распространения экстремизма и терроризма, особенно в молодёжной среде.

Следующая лекция была посвящена проблеме патриотизма в социальных доктринах традиционных религий России. Провёл её Владимир Петрунин, к.филос.н., доцент кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности Орловского госуниверситета. Предваряя основную тему, спикер обратился к истории, рассказав, как в разные исторические эпохи относились к понятию «патриотизм». Далее он остановился на отношении разных конфессий к теме патриотизма и социальных проблем.

Станислав Осипов, к.филос.н., доцент кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета, затронул весьма актуальную тему – «Ресурсы теологического образования в формировании у молодёжи традиционных российских ценностей в условиях современных геополитических рисков». В ходе лекции эксперт рассказал о потенциале теологии в решении актуальных задач, которые сегодня стоят перед обществом. По его словам, теологическое образование выступает щитом перед любыми вызовами, в том числе способствует профилактике экстремизма и терроризма, воспитанию молодёжи в духе патриотизма, сохранения своей истории и культуры.

Ещё одну актуальную тему подняли в Школе молодого теолога — пропаганда ЛГБТ и подрыв семейных ценностей. Самые острые вопросы поднял богослов Мухаммадрасул Гимбатов. Он рассказал о том, каким образом проходит пропаганда нетрадиционного образа жизни, как происходит влияние на умы даже самых маленьких детей. «Если говорят о том, что мы – то, что едим, то наш разум состоит из той информации, которая поступает, и в отличии от питания, информацию невозможно стереть», – отметил Гимбатов.

Напомним, что в Школе молодого теолога участие принимают более 90 студентов – православных и мусульманских теологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Казани, Уфы, Омска, Пятигорска.