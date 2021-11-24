Директором Тпигской СОШ назначена Абдулкадирова Султанат Шамсудиновна

В Тпигской средней школе Агульского района произошли серьёзные изменения в руководстве. В конце первой четверти текущего учебного года стало известно, что на пост исполняющего обязанности директора МКОУ «Тпигская СОШ» назначена Абдулкадирова Султанат Шамсудиновна.

Она родилась в 1974 году в селе Тпиг. Здесь же окончила школу и в 1991 году поступила на художественно-графический факультет Дагестанского государственного педагогического университета. Выбор профессии был обусловлен талантом семьи Наврузовых. Слава о художниках из этой семьи гремит далеко за пределами Агульского района. Отец Шамсудин Махмудович Наврузов передал своим детям и внукам талант художника, который они активно воплощают в жизнь и продолжают его дело. Султанат Шамсудиновна долгое время работала в Детской школе искусств села Тпиг.

Здесь она преподавала живопись и рисование более двадцати лет. За этот период проявила стремление к саморазвитию. С февраля 2017 года работала директором Дома пионеров и школьников. Эта должность предполагает реализацию творческого потенциала и формирование нестандартного мышления и креативности в работе. Корреспондент «Вести Агула» поговорил с новоназначенным директором МКОУ «Тпигская СОШ».

— Султанат Шамсудиновна, здравствуйте. Вы стали руководителем учреждения, в котором учились сами, и в котором учились ваши дети. Какие аспекты вы выделяете для себя как определяющие в работе?

— Нет сомнения в том, что руководить общеобразовательным учреждением – это сложная и ответственная задача. Решать ее необходимо в консолидации с педагогическим коллективом. Цель любой школы – это дать детям максимально полезные знания, которые будут способствовать правильной социализации и морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения. На мой взгляд, основной упор необходимо сделать на развитие учебного процесса и максимально эффективное проведение процесса образования в школе. Этому будут способствовать введение новых развивающих программ. Это важный момент как для учителей, так и для учащихся.

— Какие качества, по-вашему мнению, являются главными для работы в школе?

— Терпение. Это залог правильного преподавания. Именно терпеливое отношение к друг другу является основой здорового климата в педагогическом коллективе. А в отношении детей терпение необходимо для налаживания правильного взаимодействия в образовательном формате и раскрытия потенциала каждого ребенка. Кроме того, важным компонентом является труд, ведь ежедневная работа способствует развитию профессионального уровня каждого педагога.

— Какие проблемы МКОУ «Тпигская СОШ» требуют, на ваш взгляд, наискорейшего решения?

— Мне кажется, что необходимо строго относиться к школьной форме. Общеобразовательное учреждение имеет свои необходимые характеристики, в том числе и внешний облик школьников. Белый верх и темный низ – общепринятый формат, который необходим для исполнения в школе. Кроме того, необходимо уделить внимание условиям учреждения.

— О каких именно условиях идет речь?

— В этот список входят множество разных пунктов, начиная с технического оснащения классов и заканчивая условиями комфортабельности. Этот вопрос будет решен кардинальным способом в случае строительства нового учебного учреждения. Это долгожданное событие, которое мы ожидаем всем школьным коллективом. Будем надеяться, что данный проект будет реализован в скорейшее время.

Новый руководитель – это всегда новый этап в жизни каждого учреждения. Будем надеяться, что данный период станет вехой развития и созидания на благо села и наших детей!

Алена Магомедова