Общество

Директорам школ рекомендовано использовать в школьном меню продукцию дагестанских товаропроизводителей

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В рамках заседания Правительства Республики Дагестан глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в адрес руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций направлены рекомендации о приоритетности выбора продукции дагестанских товаропроизводителей, с товарным знаком «Дагестанский продукт» при осуществлении закупок.

«Представители Министерства образования должны регулярно посещать школы в районах и городах, помогать тем из них, где имеются сложности, оказывать необходимое методическое сопровождение. Крайне важно, чтобы школьники употребляли только полезную и вкусную еду», — отметил он.

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