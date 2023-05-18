Директорам школ рекомендовано использовать в школьном меню продукцию дагестанских товаропроизводителей

В рамках заседания Правительства Республики Дагестан глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в адрес руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций направлены рекомендации о приоритетности выбора продукции дагестанских товаропроизводителей, с товарным знаком «Дагестанский продукт» при осуществлении закупок.

«Представители Министерства образования должны регулярно посещать школы в районах и городах, помогать тем из них, где имеются сложности, оказывать необходимое методическое сопровождение. Крайне важно, чтобы школьники употребляли только полезную и вкусную еду», — отметил он.