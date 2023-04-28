Директор школы Курасхан Ярикбаева: «Начальная военная подготовка должна начинаться в школах»

Директор средней школы им. Джанибекова Ногайского района Республики Дагестан Курасхан Ярикбаева:

В свете последних событий с началом военной специальной операции остро встал вопрос о профессиональной армии. Думаю, сегодня уже надо ввести начать начальную военную подготовку в школах. Это даст возможность подготовки старшеклассников к возможной дальнейшей службе в Вооруженных силах.

В своем Послании к Народному Собранию РД Сергей Меликов привел слова великого Расула Гамзатова: «Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришел на землю для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту роль. Цель жизни дагестанца – быть достойным Дагестана, всей России!». Он отметил, что необходимо всячески развивать тот уникальный опыт в вопросах патриотического воспитания, которым обладает Дагестан, в том числе и новое Общероссийское объединение детей и молодежи «Движение первых», которое формирует в регионе первичные отделения на базе школ, колледжей, вузов, образовательных центров, детских лагерей, учреждений спорта, культуры, детских домов, интернатов. Такая работа проводится во всех общеобразовательных учреждениях района.

Каждый год старшеклассники нашей школы активно принимают участие в военных сборах, где в течение 10 дней проходят практические занятия на базе воинской части под руководством опытных практикующих военных специалистов. Там они применяют свои знания, полученные на практике, усвоенные на занятиях патриотического клуба «Юнармия». Клуб юнармейцев действует в нашей школе с ноября 2017 года. С каждым годом ряды юнармейцев пополняются новыми учащимися. Ребята проходят в клубе практические занятия по военной подготовке, организовывают встречи, посещают воинскую часть, изучают историю и географию страны. Два года подряд юнармейцы посетили Города-Герои Волгоград, Санкт-Петербург. С участием отряда юнармейцев проведены мероприятия военно-патриотической направленности «Смотр строя и песни», конкурс патриотической песни, «Вахта Памяти», «Свеча памяти». Эта работа дает положительные результаты. Ребята посещают клуб с увлечением и каждый год ряды юнармейцев пополняются, и престиж военной профессии растет.

Я, как руководитель общеобразовательного учреждения и как мама участника специальной военной операции, хочу обратиться к нашим ребятам, чтобы они служили, получали навыки военного дела в наших вооруженных силах. Ведь вы наша опора и защитники нашей великой страны.

Источник: Голос степи