Директор реабилитационного центра для несовершеннолетних Минтруда Дагестана организовала для Влады из Донецка, незабываемые каникулы

Накануне в Республику Дагестан прибыла группа детей из ДНР для ознакомления с достопримечательностями республики Дагестан и налаживания коммуникативных связей с ровесниками.

Одна из прибывших девочек, Влада Куликова 12 лет, изъявила желание остановиться в доме у директора Кизилюртовского социального реабилитационного центра для несовершеннолетних Минтруда Дагестана Светланы Алибековой.

Влада подружилась с подопечными центра и успела побывать с ними на родине Расула Гамзатова, посетить музей поэта, художественную выставку и встретилась с общественными деятелями.

На днях ребята планируют посетить Сулакский каньон и семейный комплекс «Дубовая роща», где всем детям будет предоставлена возможность покататься на лошадях, квадрациклах и вкусно пообедать. В программе пребывания также запланирована встреча с главой города Кизилюрт, поездка в экотуркомплекс «Главрыба» и рыбное хозяйство «Янтарное».

При содействии директора центра Светланы Алибековой к началу учебного года Владе Куликовой были приобретены комплекты школьной и спортивной формы, обувь и канцелярские принадлежности.

Как отметила директор центра Светлана Алибекова, насыщенная программа пребывания ребенка была подготовлена только с одной целью – обеспечить девочку тёплыми и счастливыми эмоциями и позитивным впечатлением о поездке в наш уникальный регион.