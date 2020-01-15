Директор НИИ предложил инвестировать грантовые средства в образование

Республика оказалась в числе 50 субъектов, которым были выделены федеральные гранты. Дагестану был выделен грант в размере 1,2 млрд руб.

Доктор экономических наук, профессор, директор НИИ Управления, экономики политики и социологии ДГУНХ Салихбек Абдулманапов в ходе обсуждения вопросов по расходованию федерального гранта подчеркнул, что республика получила грант благодаря работе руководства субъекта, и тот факт, что в обсуждении вопросов расходования денег вовлечены граждане региона, свидетельствует о прозрачности работы Правительства РД.

Также он заявил, что среди разработок специалистов Научно-исследовательского института Управления, экономики, политики и социологии ДГУНХ имеются предложения и проекты, которые будут способствовать улучшению жизни республики в некоторых областях.

Абдулманапов сказал, о необходимости инвестирования в образование и отметил, что целесообразно направить средства гранта в научные и образовательные учреждения. Также важным пунктом станет создание Республиканского центра трансферта технологий. Он призвал представителей науки и образования республики подключится к общественному обсуждению целей расходования гранта.