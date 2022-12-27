Директор Луганской общеобразовательной школы №18 Ольга Гонтарь: «С Россией мы чувствуем себя увереннее, мы чувствуем эту поддержку»

«Самое страшное время для школы было 8 лет назад. Тогда соседний детский сад и мы попали под обстрелы. Это было тяжело, когда выбиты окна. Дата, которую мы запомнили навсегда — 13 февраля. Потому что приобрести материал, закрыть вот эти окна и организовывать в то же время учебный процесс было сложно, но мы не останавливались. Мы каждый день, невзирая ни на что, приходили в школу.

Для нас визит правительственной делегации был неожиданным, все дети получили подарки, спасибо за это. Жителям Дагестана, и всего нашего государства Россия, я бы пожелала мира, благополучия, взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки!», — прокомментировала текущую ситуацию в Луганске директор Луганской общеобразовательной школы № 18 Ольга Гонтарь.