Директор ГКУ РД «Дагсельхозстрой» прокомментировал проект по сокращению количества долгостроев

28 января стало известно, что Глава РД Владимир Васильев пригласил Алексея Кудрина, Председателя Счетной Палаты РФ в республику, так как здесь планируется реализация пилотного проекта для сокращения количества долгостроев.

По этому поводу высказался Магомед Юсупов, директор ГКУ РД «Дагсельхозстрой». Он отметил, что необходимо скорейшим образом решить проблемы с долгостроями в республике. Для этого в Дагестане создана правительственная комиссия, которая инспектирует незавершенные объекты для определения путей выхода из сложившейся ситуации.

Также Юсупов напомнил, что в реестре значились 172 незавершенных объекта, из которых свыше 20 были завершены в 2018 году. В 2019 году работа в этом направлении продолжилась, и за два года было достроено пятьдесят три объекта.

Юсупов отметил, что возобновление строительства ряда долгостроев произошло благодаря вмешательству руководства республики. Так, по инициативе Владимира Васильева в 2019 году стало возможным строительство пяти водопроводов на дополнительные средства из республиканского бюджета.

Директор «Дагсельхозстроя» дополнил, что для разрешения данной ситуации нужно изучать проекты и приводить их в соответствие с современными строительными нормами.

Сегодня в Республике имеется более ста объектов незавершенного строительства, но, как отметил Юсупов, планомерная работа руководства республики в этом направлении позволяет предположить, что в ближайшее время проблема с долгостроями будет решена.