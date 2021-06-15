Директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов: «Дагестан — в фокусе особого внимания «Россети Северный Кавказ»

В рамках подготовки электросетевого комплекса республики к работе в предстоящий осенне-зимний период в Дагестане будет проведён ремонт трансформаторных подстанций и ЛЭП. Так, специалисты «Россети Северный Кавказ» отремонтируют более тысячи двухсот КТП, проведут работы на трехстах пятидесяти одной воздушной линии и восьмистах шестидесяти километрах проводов и многое другое. Особое внимание уделяется девяти муниципалитетам республики, где было зафиксировано наибольшее количество технологических нарушений.

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