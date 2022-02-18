Директор Дагестанского регионального отделения Российского общества «Знание» прокомментировал назначение Абдулпатаха Амирханова руководителем УФК по РД

Директор ДРО РОЗ Саид Ниналалов прокомментировал назначение Абдулпатаха Амирханова на должность руководителя Управления Федерального казначейства по РД. Саид Ниналалов выразил уверенность, что где бы не работал Абдулпатах Амирханов, там будет порядок и развитие. В должности Председателя Правительства РД Абдулпатах Гаджиевич объехал весь Дагестан и знает о проблемах каждого муниципалитета. Саид Ниналалов сказал: «Для меня лично важно то, что он слушает собеседника, и если находит что-то полезное, креативное, фиксирует и развивает это».

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