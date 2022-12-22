Директор Дагестанского филиала «РусГидро» Тимур Гамзатов рассказал о важности строительства Могохской ГЭС

«Могохская ГЭС входила в программу строительства гидроэлектростанций республики Дагестан, которая разрабатывалась еще в 70-80-х годах прошлого века и была одним из объектов освоения реки Сулак и Аварского Койсу.

Койсу – одна из основных артерий горного Дагестана, которая формирует реку Сулак и вместе с тем гидрологический баланс всего Каскада Сулакских ГЭС.

Началом освоения Аварского Койсу стало строительство Гоцатлинской ГЭС. Новая ГЭС станет экономически выгодной за счет того, что работать она будет фактически на стоке Гоцатлинской ГЭС, что позволит оптимизировать режимы работы станции и повысить выработку.

Дагестанский филиал ПАО “РусГидро”, как структура эксплуатирующая ГЭС Дагестана, полностью поддерживает дальнейшее продвижение программы освоения гидроэнергетического потенциала рек республики, который имеет большие резервы и возможности. Строительство энергообъектов способствует росту благосостояния населения и созданию новых рабочих мест», — написал Гамзатов в своём Телеграм.