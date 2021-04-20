Общество

Digital-специалист Суайбат Абдулаева стала полуфиналистом конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

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В полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» вышел пятьсот шестьдесят один участник из восьми федеральных округов России. В числе полуфиналистов и digital-специалист из Дагестана Суайбат Абдулаева. Для участия в конкурсе необходимо было пройти два теста: на профессионализм и потенциал. Подводя итоги, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил высокий профессионализм digital-специалистов, который позволяет говорить о высоком кадровом потенциале в этой сфере. Лучшие участники дистанционного этапа приглашены в Москву уже к середине мая.

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