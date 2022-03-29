Диана Якубова: «У нас очень большие ожидания от форума»

В городе Пятигорске начал свою работу Форум «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». Своими ожиданиями от форума поделилась гендиректор Группы компаний «Финанс-групп» Диана Якубова. По её словам, дагестанская компания занимается инвестиционными проектами в сфере туризма, торговли и транспорта: «У нас очень большие ожидания от форума. Такие площадки дают возможность всему региону и бизнесу понять, какие меры господдержки реализуются, как в них участвовать, а также наладить связи и коммуникации с федеральным центром».

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