ДГУНХ отметил свое 30-летие

Дагестанский государственный университет народного хозяйства принял поздравления с 30-летием от министерств и ведомств республики: почётные грамоты от Минимущества Дагестана вручил Мурад Алиев; почётные грамоты вручили также от Минфина РД; благодарственное письмо университету адресовал депутат Госдумы РФ Юрий Левицкий. Праздничное мероприятие началось с официальных поздравлений при участии основателя учебного заведения, академика Гамида Бучаева и ректора Яхьи Бучаева. Далее гости мероприятия, студенты вуза и его активисты были приглашены на концерт камерного оркестра Станислава Хржановского.

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