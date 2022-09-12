ДГУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ДВУХ КОНКУРСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЛАТФОРМА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В рамках национального проекта «Наука и университеты» на базе Дагестанского госуниверситета будет реализована акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым производственным технологиям рынка НТИ Технет. Это стало возможным благодаря победе вуза в двух конкурсах, проведенных в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Проект Дагестанского государственного университета по реализации акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив предполагает обучение до конца 2022 году около 500 студентов навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства и реализации студенческих стартапов, а также формирование собственных стартап-проектов студентов по новым производственным технологиям.

«Участие Республики Дагестан в лице ДГУ в реализации федерального проекта “Платформа университетского технологического предпринимательства” открывает новые возможности нашей студенческой молодежи для получения качественного инженерного образования, и приобретения навыков в области технологического предпринимательства и реализации собственных стартап-проектов. Реализация обоих проектов вуза будет осуществляться во взаимодействии с экспертами Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и платформы Национальной технологической инициативы и при широком использовании технологической инфраструктуры университетского Инжинирингового Центра “Цифровые платформы”. E нас есть предварительная договоренность о сотрудничестве в рамках данных проектов с АО Завод “Дагдизель”, АО “Концерн КЭМЗ”, АО “Завод имени Гаджиева”, АО ДНИИ “ВОЛНА», ООО “Инжиниринговый центр цифровые платформы”. Наша основная задача – это развитие высокотехнологического потенциала нашей республики», – подчеркнул ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Отметим, что ранее Проектный комитет по национальному проекту «Наука и университеты» одобрил два новых федеральных проекта по стратегическим инициативам правительства России в сфере образования и науки – «Платформа университетского технологического предпринимательства» и «Передовые инженерные школы». Эти Федеральные проекты созданы на основе двух одноименных стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, поддержку студенческих стартапов и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства.

Цель федерального проекта — формирование плеяды серийных предпринимателей, людей, массово запускающих новые бизнесы. Ключевой показатель федерального проекта — вывести в экономику

из университетов 30 тыс. технологических предпринимателей к 2030 году.

Планируется, что до 2024 года 4,5 тыс. студентов получат поддержку своих стартапов, более 180 тыс. молодых ребят приобретут новые компетенции в сфере предпринимательства.