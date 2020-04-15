ДГУ наладил производство дезинфицирующих растворов

Инновационные разработки ученных ДГУ позволили организовать в республике производство NaOCl — гипохлорит натрия, который активно используется в качестве дезинфицирующего средства.

Это более дешевый и более эффективный антисептик стал хорошим аналогом спиртосодержащим препаратам дезинфекции. На данный момент организовано производство пятисот литров NaOCl в час.

Важно, что до данного момента производство этого средства в больших количествах в республике не было налажено. Ректор ВУЗа Муртазали Рабаданов отмечает, что эти разработки заинтересовали Минпромторг республики и республиканское отделение Роспотребнадзора.