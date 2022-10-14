ДГТУ вошел в состав Каспийского международного сетевого университета нефтегазовых технологий и экологии

В Астрахани прошёл I Международный молодёжный нефтегазовый научно-технического форум «Каспий — море успеха». В нем приняли участие учёные, преподаватели, студенты, инженеры, специалисты нефтегазовой промышленности, представители власти и другие российские и зарубежные эксперты. Участником форума стал и врио ректора ДГТУ Назим Баламирзоев.

Организаторы мероприятия — Правительство Астраханской области, Ассоциация государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, Астраханский государственный технический университет и компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Официальное открытие Международного молодёжного нефтегазового научно-технического форума «Каспий — море успеха» состоялось на площадке АГТУ. На торжественной церемонии в видеообращении к его участникам выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Спикерами открытия стали сенатор Российской Федерации, председатель попечительского совета АГТУ Геннадий Иванович Орденов, заместитель Председателя Правительства Астраханской области Денис Александрович Афанасьев, ректор АГТУ Александр Николаевич Неваленный и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» Александр Анатольевич Ходаев.

Как отметил Назим Баламирзоев, важным пунктом деловой программы форума стала презентация кафедры «Морские нефтегазовые технологии», открытой на базе АГТУ при финансовой поддержке компании «Лукойл».

«Основная задача форума — расширить взаимодействие промышленности и образования, способствовать развитию нефтегазового сектора, внедрению новейших технологий и обеспечению производства кадрами высокой квалификации», — отметил Баламирзоев.

В рамках форума состоялась церемония подписания соглашения о создании Каспийского международного сетевого университета нефтегазовых технологий и экологии. Соглашение подписали семь вузов Каспийского региона: из Дагестана, Астрахани, Элисты, Актау и Атырау. Документ подписан в рамках Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских государств.

Назим Баламирзоев выразил уверенность в том, что объединение вузов — это прежде всего совместная подготовка высококвалифицированных специалистов в области технологий освоения месторождения углеводородного сырья, работа над совместными исследованиями и проектами в области экологии Каспия и развития нефтегазовой отрасли.

«Данное соглашение — это возможность давать образование, отвечающее потребностям профильных министерств и компаний Прикаспийских государств. Если говорить конкретно о ДГТУ, подготовка первоклассных специалистов — это наша специфика, основанная на профессионализме высококвалифицированных преподавателей. Нам есть, чем поделиться с коллегами в плане организации образовательного процесса, так что взаимодействие будет исключительно полезным», — подчеркнул Баламирзоев.

Источник: Дагестанская правда