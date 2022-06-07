ДГТУ объявляет набор на обучение по специальностям среднего профессионального образования

Дагестанский государственный технический университет впервые начнет подготовку специалистов на площадке Колледжа ДГТУ в таких областях, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, финансы и экономика, связь, информационные и коммуникационные технологии, сервис, оказание услуг населению.

На 2022-2023 учебный год объявлен набор по следующим специальностям среднего профессионального образования:

Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийИнформационные системы и программированиеЭкономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Поварское и кондитерское дело

Форма обучения: очная, заочная.

Поступить на факультет среднего профессионального образования могут выпускники 9-11 классов. Прием является всеобщим, без всяких вступительных испытаний. Для поступления достаточно иметь на руках аттестат.

«Студентам которые решаются поступать в вуз после колледжа, значительно проще учиться в высшем учебном заведении. Колледж ДГТУ подготовит студентов к университетским требованиям», — подчеркнула руководитель подразделения Мадина Абдусаламова.

В 2023 году, наряду с перечисленными направлениями, планируется реализация ряда специальностей технического профиля, таких как картография, инфокоммуникационные сети и системы связи, монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем, электроснабжение (по отраслям), мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), переработка нефти и газа, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Преимуществами среднего профессионального образования являются:

сравнительно легкие условия поступлениянацеленность на ускоренное получение студентом востребованной специальностистажировки на профильных предприятияхтрудоустройство выпускников.

«С сентября этого года мы начнем подготовку квалифицированных специалистов среднего звена, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в соответствии с запросами и потребностями республики. Такая подготовка будет проводиться впервые. На 2022-2023 учебный год планируем принять на обучение по программам среднего профессионального образования 125 человек на очную и 75 на заочную формы обучения. Поступая на факультет сегодня, у ребят появляется уникальная возможность пройти все ступени профессиональной подготовки, начиная со среднего профессионального образования и продолжая обучение на уровнях высшего образования — бакалавриате, магистратуре ДГТУ. Факультет уделяет каждому обучающемуся индивидуальное внимание и подготавливает студентов к университетским требованиям», — отметила Абдусаламова.

Более подробная информация:

http://dstu.ru/fakultety/fakultet-srednego-professionalnogo-obrazovanija/

http://dstu.ru/abitur/priem-2022/na-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovanija/

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Сайт университета:www.dstu.ru

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