ДГИ обеспечит Дагестан профессиональными экскурсоводами

В Дагестанском гуманитарном институте стартовала профессиональная переподготовка по программе «Экскурсовод».

Центр дополнительного образования института разработал данный курс с учётом запроса населения. Учитывая, что туристический поток за последние годы в республике вырос, спрос на гидов соответственно тоже.

«Дело в том, что с июля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон N 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ», который предусматривает условия оказания услуги экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком только при наличии среднего профессионального, высшего или дополнительного профессионального образования в сфере туризма и прохождения аттестации. Центр ДГИ предоставляет возможность пройти переквалификацию и получить необходимый документ», – отметил директор центра ДГИ Шарафудин Аскеров.

В течение двух месяцев слушатели будут изучать методику экскурсоведения, ораторское мастерство, пройдут историю и географию Дагестана, овладеют основами нормативно-правового регулирования в данной области.

По завершению переподготовки будет выдан диплом государственного образца.