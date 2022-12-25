«Девять литров на человека в год»: в Минздраве назвали самые пьющие и трезвые российские регионы

Потребление алкоголя в 2021 году снизилось и составило 9 литров на душу населения в год в 2021 год. Такие данные привел ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Высокое потребление алкоголя на душу населения в год отмечалось в ряде северных регионов, в том числе Ненецком автономном округе, Магаданской и Архангельской областях.

Наиболее низкое потребление алкоголя в 2021 году зафиксировано в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Наибольшее снижение потребления алкоголя на душу населения по сравнению с предыдущим годом показали Забайкальский край, Удмуртия, Карелия, Камчатский край, Республика Коми, отмечается в сообщении Министерства здравоохранения России.

В министерстве напомнили, что согласно федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» определены такие целевые показатели, как «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)», «Потребление алкоголя на душу населения (в литрах этанола)», «Снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 года».

Источник: https://rg.ru/2022/12/24/deviat-litrov-na-cheloveka-v-god-v-minzdrave-nazvali-samye-piushchie-i-trezvye-rossijskie-regiony.html