Девочка из Дербента стала третьей на чемпионате «Babyskills»

Девочка из Дербента Наргиз Наджафова, воспитанница детского сада «Василек», завоевала бронзовую медаль на межрегиональном чемпионате «Babyskills». Цель конкурса — получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности, а также создание модели ранней профориентации, повышение престижа, популяризация рабочих профессий, комплексная оценка знаний детей дошкольного возраста при освоении программ дошкольного образования, систематизация технологических знаний и умений.

Конкурсанты выполняли несколько заданий: рассказывали кто такой воспитатель; выбирали предметы и оборудование соответствующие компетенции «Дошкольное воспитание»; готовили приветствие для детей; проводили фрагмент занятия по речевому развитию с волонтёрами.