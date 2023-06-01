Детям участников СВО вручили подарки

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей в актовом зале муниципалитета руководство Хивского района организовало встречу с детьми участников СВО.

На мероприятии приняли участие заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Эльдар Атаев, замначальника УНД и ПР Главного управления МЧС РФ по Дагестану Заур Алидалов.

В ходе встречи глава Хивского района напомнил ребятам о высокой миссии их родителей, участников СВО, заступившихся за мирных жителей в новых республиках и с честью и достоинством отстаивающих мир на этих территориях.

В конце мероприятия более 50 детей получили подарки от руководства района, мецената Балакерима Магомедова и представителей ГО ЧС РД.

Глава Хивского района поблагодарил официальных гостей и министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан Наримана Казимагамедова за оказанное внимание семьям участников СВО.

Также официальные гости посетили семьи четырех участников специальной военной операции.