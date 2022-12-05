Детский шахматный турнир памяти Азиза Алиева пройдёт в Дагестане

Первый международный турнир по шахматам среди детских команд, посвящённый памяти государственного, политического и общественного деятеля Дагестана и Азербайджана Азиза Алиева будет организован в Махачкале.

Мероприятие запланировано на 8-9 декабря и состоится в махачкалинском Доме шахмат. В турнире примут участие как команды из регионов России, так и шахматисты из Азербайджана.

В программе турнира — открытие шахматного клуба имени Кирсана Илюмжинова, а также экскурсии на культурные и природные достопримечательности Дагестана.