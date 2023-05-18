Детский сад на 200 мест передали в собственность города Хасавюрта

На прошлой неделе Минимущество Дагестана оперативно зарегистрировало право собственности на новый детский сад в Хасавюрте, а сегодня учреждение уже передано городу.

В министерстве с участием депутата Народного Собрания Республики Дагестан Ризвана Голоева состоялся процесс передачи дошкольного учреждения в муниципальную собственность.

«Все документы подписаны, объект передан — это значит, что уже скоро детский сад будет готов принять 200 юных жителей города», — поделился вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов.

Дошкольное учреждение представляет собой двухэтажное здание, построенное по нацпроекту «Демография». В здании размещены удобные групповые и спальные комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий и др.

Детский сад находится в городе Хасавюрт на улице Датуева, д.70а.