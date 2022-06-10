Детский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Каспийск

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Республиканский центр образования в городе Каспийске. Это первый приезд уполномоченного в Дагестан за последние десять лет.

Вместе с уполномоченным при главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Мариной Ежовой, председателем Комитета по образованию и науке НС РД Еленой Павлюченко и министром образования и науки РД Яхья Бучаевым она ознакомилась с организацией дополнительного образования в центре.

Учащиеся представили гостям 11 площадок: по ковроделию, тастароплетению, робототехнике, созданию уникальных кукол Дагестана, кройке и шитью, изостудии, резьбе и выжиганию по дереву. Они показали музей лезинского хлеба, культурный дневник школьника, музей боевой славы, работу секций по плаванию и футболу.

Системой дополнительнительного образования в РЦО охвачено более 70% учащихся по различным видам искусств, спорта, жанрам художественного творчества, в том числе с применением цифровых технологий, использованием новых музыкальных инструментов, средств коммуникации, художественных материалов, оборудования креативных индустрий.

Все дополнительные виды деятельности организуются для детей всех возрастов и проводятся каждый день после уроков.