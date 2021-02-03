Детский омбудсмен Марина Ежова прошла вакцинацию

Сегодня, 2 февраля, Уполномоченный по правам ребенка Республики Дагестан Марина Ежова прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции. По словам детского омбудсмена, необходимость прохождения вакцинации сегодня продиктована временем и ситуацией по заболеваемости. Она также акцентировала внимание на том, что вакцина – не что-то новое и неизученное, а давно признанный и эффективный метод лечения и профилактики новых заболеваний, а также формирования иммунитета.

Источник: http://mirmol.ru/obshhestvo/detskij-ombudsmen-marina-ezhova-proshla-vakcinaciju/