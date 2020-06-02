Детский омбудсмен Марина Ежова поздравила дагестанцев с Днем защиты детей

Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова поздравила маленьких жителей республики с Международным Днем защиты детей. Ежова озвучила слова благодарности в адрес тех, кто вносит вклад в дело защиты детей и обеспечение их благополучия.

Уполномоченный упомянула о наградах, которые были вручены многодетным семьям Президентом страны в этот день. В их числе оказалась и семья Курбановых из Дагестана.

Ежова отметила, что любовь к семье начинается с любви к детям. И призвала всех любить детей, ибо это способ улучшить будущее.