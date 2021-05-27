Детский кэшбэк — весомая помощь для многодетных дагестанских семей

Более 280 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Дагестана на летний отдых в оздоровительных лагерях свыше 30 тысяч детей в 2021 году. Детей на отдых и оздоровление готовы принять 29 загородных и 111 пришкольных лагерей. Детский отдых в республике организуется в соответствии с требованиями федеральной программы, разработанной на основе Послания Президента. Организуются группы детей с сопровождением для отправки в летние лагеря как внутри Республики Дагестан, так и за пределами региона. Детский кэшбэк, т.е. возврат определённой суммы за путёвки на отдых детей — это весомая помощь для традиционно многодетных семей Дагестана. Вопросы туризма и детского отдыха в регионе под пристальным вниманием Главы Дагестана Сергея Меликова. Этот вопрос 25 мая обсуждался на расширенном совещании у руководителя республики.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»