Экономика

Детская кондитерская фабрика в Дагестане получит господдержку для производства мармелада

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Первый заместитель Председателя Правительства Нюсрет Омаров посетил кондитерскую фабрику «Юнион». Компания существует на рынке больше 10-ти лет. Продукция поставляется в регионы страны и за рубеж: Сербию, Ирак , Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан.

Ежемесячный объем выпуска доходит до 400 тонн. Первый вице-премьер оценил возможности предприятия — здесь продукция производится на современном европейском оборудовании.

Рассматривается вопрос выдачи компании займа в размере 35 млн рублей для модернизации действующего производства и открытия новой производственной линии мармеладных конфет общим ежемесячным объемом до 300 тонн.

За этим компания обратилась в «Корпорацию развития Дагестана».

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