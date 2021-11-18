Детская клиническая больница открыла ещё два отделения

17 ноября прошло торжественное открытие двух новых отделений в ДРКБ Дагестана. Здесь также задействован новый МРТ-кабинет.

Кроме того, Минздрав РД обеспечил реконструкцию отделений челюстно-лицевой хирургии и реанимации новорождённых, а в отделении нейрохирургии увеличен коечный фонд.

Стоит отметить, что и материально-техническое оснащение обновлено и укомплектовано современным оборудованием.

В открытии отделений приняли участие Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов, врио министра здравоохранения Республики Татьяна Беляева.