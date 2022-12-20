Общество

Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах

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20 декабря в Русском драматическом театре им. М. Горького города Махачкалы на показ спектакля «12 месяцев» были приглашены   20 ребятишек в возрасте от 7 до 14 лет из семей мобилизованных военнослужащих.

Мероприятие было организовано  Министерством образования и науки РД совместно с Центром социального обслуживания граждан город Махачкалы. Кроме того, сегодня состоялся предновогодний концерт в Кумыкском театре, где также среди гостей были дети военнослужащих и мобилизованных, выполняющих свой долг в зоне проведения СВО.

Мероприятия для детей защитников Родины будут продолжаться вплоть до завершения зимних новогодних каникул.

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