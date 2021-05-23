Общество

Дети со всего Дагестана съезжаются на III слёт РДШ

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24 мая дети со всех муниципалитетов Дагестана съедутся на III слёт РДШ, который приурочен ко Дню детских общественных объединений.

Организаторами мероприятия выступают Малая академия наук и региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Участников слёта ожидает интересная и насыщенная программа: они смогут принять участие в мастер-классах по робототехнике, посетить Музей ТОКС, их научат оказанию первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата калашникова.

Программа разработана таким образом, что участники будут распределены по заранее выбранным направлениям, среди которых личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное сферы и гражданская активность.

Слёт посетит и министр образования и науки РД Яхья Бучаев, он примет участие в «Классной встрече».

По итогам участникам будут вручены благодарности, а активистам — дипломы РДШ.

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