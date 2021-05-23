Дети со всего Дагестана съезжаются на III слёт РДШ

24 мая дети со всех муниципалитетов Дагестана съедутся на III слёт РДШ, который приурочен ко Дню детских общественных объединений.

Организаторами мероприятия выступают Малая академия наук и региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Участников слёта ожидает интересная и насыщенная программа: они смогут принять участие в мастер-классах по робототехнике, посетить Музей ТОКС, их научат оказанию первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата калашникова.

Программа разработана таким образом, что участники будут распределены по заранее выбранным направлениям, среди которых личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное сферы и гражданская активность.

Слёт посетит и министр образования и науки РД Яхья Бучаев, он примет участие в «Классной встрече».

По итогам участникам будут вручены благодарности, а активистам — дипломы РДШ.